Ömer Fethi Gürer: "Üreticinin 11 Liraya Sattığı Süt Markette 40 Lira"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyet artışları nedeniyle hayvancılık sektörünün ciddi yara aldığını belirterek, TÜİK verilerine de yansıyan süt üretiminde azalma ve canlı hayvan varlığında düşmenin de bunun bir yansıması olduğunu söyledi. Bu sürecin aynı zamanda raf satışında ürüne zam olarak yansıdığını belirten Gürer, "Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre süt bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyet artışları nedeniyle hayvancılık sektörünün ciddi yara aldığını belirterek, TÜİK verilerine de yansıyan süt üretiminde azalma ve canlı hayvan varlığında düşmenin de bunun bir yansıması olduğunu söyledi. Bu sürecin aynı zamanda raf satışında ürüne zam olarak yansıdığını belirten Gürer, "Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre süt bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine de yansıyan hayvan varlığında ve süt üretiminde düşmeyi Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki üreticilerle konuştu. Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre sütün bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktığına dikkat çeken Gürer, "Üreticinin kazanamadığı, tüketicinin de pahalıya ürün aldığı anlaşılması zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Çiftçi Nadire Yaltı ise yem fiyatlarındaki artışın hayvancılığı zorladığını ifade ederek "110 hayvanım için bir yıllık karma yem ihtiyacı 800 ton, yaklaşık 1 milyon 800 bin TL gerekiyor. Döneminde almazsak fiyat iki-üç kat artıyor. Daha bunun samanı var, süt yemi var. 50 kg süt yemi kalitelisi 500 TL yaklaştı. Ahır giderleri arttı. Destekler artması şart" diye konuştu.

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKUYOR

Yem fiyatlarındaki aşırı artışın tüm hayvancılık yapanlarda olduğu gibi kendilerini de ciddi oranda mağdur ettiğini anlatan Nadire Yaltı, "Hayvanlarıma yılda 800 ton silajlı karma yem veriyorum. 1 milyon 800 bin lira tutuyor. Karma yem parasını ödemekte büyük zorluk çekiyoruz. Bunun haricinde günlük verdiğimiz yemler de var. 50 kiloluk süt yemi 500 liraya çıktı. Geçen yıl 120 lira olan diğer yem ise bugün 360 liraya yükseldi. Silajlı yemi 1 milyon 800 bin lira ödedik. Süt yemi, samana, yoncaya aydan aya zam geliyor. Her gün sağmal 50 ineğe 50'yer kiloluk 9 torba süt yemi veriyorum. Her torba 500 lira. Günlük süt yemi için yaklaşık 5 bin liralık yem veriyorum. Kendi yoncamızı ve samanımızı ürettiğimiz saman ve yoncayı dışarıdan almıyoruz" dedi.

Hayvanların 12 ay kapalı ortamda kaldığı için sürekli yemle beslediklerini söyleyen Nadire Yaltı, "Günde 2 kez yem veriyoruz. Duruma göre günlük hayvan başına 20-35 kilo süt alıyoruz. Hayvana ne kadar yem verirsek o kadar süt alıyoruz. Hayvana ne kadar bakarsanız hayvan da size o kadar iyi bakar" dedi.

ALDIĞIMIZ SÜT PARASI MAZOT VE YEM PARSINI KARŞILAMIYOR

Yem fiyatları artarken süt fiyatlarının yerinde saydığına işaret eden Nadire Yaltı, "Sütün litresini 11 liradan satıyoruz. Masraflara göre en az 15 lira olmalıydı. Süt fiyatının düşük olması, yem fiyatlarının ve diğer masrafların çok olması bizi sıkıntıya sokuyor. Aldığımız süt parası mazot ve yem parasını karşılamıyor" dedi.

HAYVANLARIMIZI HAYVAN SATARAK BESLİYORUZ

Yem ve diğer masrafları karşılamak için erkek danaları satmak zorunda kaldığını anlatan Nadire Yaltı, "Maliyet artışlarından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Hayvanların bazılarını satmak zorunda kaldık. Hayvan satıp hayan besliyoruz" şeklinde konuştu.

ULUSAL SÜT KONSEYİ HAKKIMIZI KORUMALI

Ulusal Süt Konyesi'ne de çağrıda bulunan Nadire Yaltı," Konsey üreticinin hakkını korumalı. Belirlenen fiyatlar, masrafların altında kalıyor. Süt fiyatlarına gelen zamlar ile girdi maliyet artışları aynı oranda değil. Ulusal süt konseyine sektörün içinde olanlar girmeli. Sektörü bilen konseyin içinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

KIRSALDA HAYVANCILIK YAPANLARIN SAYISI ARTIRILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:

"Yem ve mazot fiyatlarındaki artış onları da olumsuz etkiliyor. Mazotta ÖTV ve KDV kaldırılarak, onlara ve tüm hayvancılık yapanlara bir can suyu verilmeli. Yemlerini aldılar ama çok borçlandılar. Bu aile örnek olmalı ve kırsalda hayvancılık yapanların ve çiftçilik yapanların sayısı artmalı.

HAYVANCILIK YAPANLAR DESTEKLENMELİ

Hayvancılık yapanların sorunlarını giderecek tedbir alınmalı. Onların mutlu olması, kentteki insanın da mutlu olmasını sağlar. Burada maliyet düşerse, raftaki ürünün fiyatı da düşük olur. Eğer buradaki çiftçi mutlu olmazsa, çiftçi refahı sağlanmaz ise hayvan refahı sağlanmaz ise raftaki ürünün de fiyatı artar.

ÜRETİCİNİN 11 LİRAYA SATTIĞI SÜT MARKETTE 40 LİRA

Üreten kazanamıyor, vatandaş ise pahalıya ürün alıyor. Anlaşılmaz bir sürecin içine girdik. Sorunlar giderek büyüyor. Bu sorunların çözümü Cumhurbaşkanı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevidir. Bunun yanı sıra mutlak surette işini iyi yapan, geliştiren ve kendini tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra adayan insanlara sahip çıkılmalı."