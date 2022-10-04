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Ömer Fethi Gürer'den TMO'nun Arpa İthalatına Tepki: "'bugün Arz Açığı Yok' Diyen Bakanların Sözüne İnanmayacağız da Kime İnanacağız?"

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 495 bin ton arpa ithalatını eleştirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları açıklamada, hububatta iyi bir sezon geçtiğini buğday ve arpa stoklarının yeterli olduğunu, arz açığı bulunmadığını ifade etmişlerdi. Bu durumda bu ithalat nereden çıktı?.. Bugün 'arz açığı yok’ diyen bakanların sözüne inanmayacağız da kime inanacağız?" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 495 bin ton arpa ithalatını eleştirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları açıklamada, hububat iyi bir sezon geçtiğini buğday ve arpa stoklarının yeterli olduğunu, arz açığı bulunmadığını ifade etmişlerdi. Bu durumda bu ithalat nereden çıktı?.. Bugün 'arz açığı yok' diyen bakanların sözüne inanmayacağız da kime inanacağız?" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO'nun arpa ithalatı duyurusuyla ilgili açıklama yaptı. Gürer, şöyle dedi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları açıklamada, hububat iyi bir sezon geçtiğini buğday ve arpa stoklarının yeterli olduğunu arz açığı bulunmadığını ifade etmişlerdi. Bu durumda bu ithalat nereden çıktı? Yine iktidarın mumu yatsıya kadar yandı. İthalat tam da çiftçinin önümüzdeki dönem buğday ve arpa ekmek için tarlaya gideceği zamanda açıklandı. Böyle olunca kafalar da karıştı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayındaki öngörü ülkemizde 8,5 milyon ton arpa üretimi gerçekleşeceği yönündeydi. Bu halde ülkemiz neden ithalata yöneldi? İthalattan kim rant sağlıyor?

Toprak Mahsulleri Ofisi 495 bin ton yemlik arpa ithalatına yöneleceğini duyurması hem çiftçiyi kaygılandırdı hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 'stoklarda yeterli ürün var' açıklamasında şüphe yarattı. Bugün 'arz açığı yok' diyen bakanların sözüne inanmayacağız da kime inanacağız? Verilerle mi oynanıyor? Yoksa birileri rant mı elde ediyor?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Ömer Fethi Gürer Güncel Haberler

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