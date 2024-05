Ölüm yolu için önlem istiyorlar

Kahramanmaraş'ta bu yolda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş ve sağlık çalışanları, hemen hemen her gün trafik kazasının meydana geldiği yolu kısa süreli kapatıp önlem alınmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta Doğu Çevre Yolu'nda 6 Şubat depremleri sonrası trafik ve yaya yoğunluğu artan karayolunda hemen hemen her gün trafik kazaları meydana geliyor. Bir çok iş yeri bulunduğu için vatandaş yoğunluğunun arttığı bölgede araçların hızlı seyretmesi ise kazalara neden oluyor.

Bölgede son bir yılda 20'nin üzerinde ölümlü trafik kazası ve yüzlerce yaralamalı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Şehirlerarası güzergah olarak ta bilinen karayoluna vatandaşlar üst geçit gibi önlemlerin alınmasını istiyor.

Hastane ve bankaların personelleri protesto ettiği bölgede, yola önlem istendi. Kısa süreli trafiği durduran vatandaşlar alkış çalarak tepki gösterdi. Uz. Dr. Zekeriya Büyükdereli, "Bu yol şehri Gaziantep'e bağlayan aktif bir yol. Gerek hastanenin varlığı, gerekse yolun karşısındaki bankaların varlığı çok ciddi şehir içi yayası gibi trafik olan bir yer. Özellikle depremden sonra buranın yaya trafiği arttı. Deprem sonrası hastanemizde hasta sayısının fazla olması ve karşılıklı geçişlerde ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar meydana geliyor. Bununla ilgili geçit ihtiyacımızın düzenlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Geçtiğimiz 8 gün içinde 1 ölümlü olmak üzere 3 kaza daha oldu. Önlem alınmasını istiyoruz, üst geçit, alt geçit, sinyalizasyon düzenlenmesi her şey olabilir. Sonuçta insanların öncelikli yaya geçidini kullanmasını istiyoruz" dedi.

Eczacı Ayşe Dedeoğlu Yazıcıoğlu ise, "Karşıda kamu kuruluşları, okul ve emniyet müdürlüğü ile bankalar mevcut. Bu insanlar hastane ile yürüyerek iletişim sağlamaya çalışıyorlar. Ben eczacıyım içim acıyor her an kim ne kaza geçirecek diye bunu bekliyoruz. Bir an önce lütfen bu yolun çözümlenmesi ve yayaların güvence altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.