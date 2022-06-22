Oğuz Kaan Salıcı Mardin'de Ahmet Türk ile Görüştü - Haberler

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Oğuz Kaan Salıcı Mardin'de Ahmet Türk ile Görüştü

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisine katılan yeni üyelerin rozet takma töreni için geldiği Mardin'de dün eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile evinde görüştü. Türk ile Salıcı birlikte akşam yemeği yedi.

Nezaket ziyareti kapsamında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum yönetimi ve kentin sorunlarının ele alındığı belirtildi.

ANKA / Güncel

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