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Nusaybin'de çiftlikte ceset bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte Engin A'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 18 Mayıs'ta Engin A'nın (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.A, M.A, E.A, N.D, A.K, B.B, A.A. ve D.G.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe A.A. ve M.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nusaybin'in Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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