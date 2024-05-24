Nijerya'da silahlı çete tarafından rehin alınan 64 çocuk ve kadın serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri tarafından rehin alınan 64 çocuk ve kadın serbest bırakıldı.

Zamfara Eyaleti Sözcüsü Suleiman Bala, yaptığı açıklamada, eyalete sevk edilen ordunun silahlı çete üyelerine karşı yoğun operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Bala, askerlerin bölgede yürüttüğü askeri operasyonlar sayesinde 64 çocuk ve kadının kendilerini kaçıranlar tarafından serbest bırakıldığını kaydetti.

Zamfara eyaletine yapılan yoğun asker sevkiyatının "gidişatı değiştirdiğini" aktaran Bala, "Bu strateji silahlı çete üyeleri üzerinde baskı oluşturarak onları komşu ülkelere kaçmaya ve ellerindeki esirleri bırakmaya zorladı." ifadesini kullandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Ülkede adam kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.