Niğde'de Nisan Ayında Gerçekleşen Hırsızlık Olaylarının Şüphelileri Yakalandı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarından 11'inin şüphelisini yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı, suça konu hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı 2 otomobil ile 1 bisikleti de bulunarak sahiplerine teslim etti.