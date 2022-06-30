NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz".
AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz".
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz".
AA / Şenhan Bolelli - Güncel