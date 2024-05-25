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Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi'nde STEM Projesi Programı Düzenlendi

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Hitit Üniversitesi ve İktisat Halka tarafından organize edilen Erasmus Plus projesi kapsamında Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programa Nallıhan Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler katıldı. Programda lise öğrencilerine söyleşiler, yarışmalar ve uluslararası gençlik fırsatları bilgilendirmeleri yapıldı.

Hitit Üniversitesi ve İktisat Halka'sının organize ettiği "STEM'de Kadınlar Güçlü Yarınlar" isimli "Erasmus Plus" projesi kapsamında Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve öğrenciler katıldı.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oğuz Kaan Şarlı, "Okulumuz konferans salonunda lise öğrencilerimizin dahil olduğu söyleşiler, yarışmalar ve uluslararası gençlik fırsatları bilgilendirmeleri, bilim ve mühendislik alanlarına yönelim konusunda eğitimler verildi. Öğretim görevlileri tarafından verilen eğitimlerde ilçemiz öğrencileri geleceklerini planlama ve ilham alma adına faydalı tecrübeler edindiler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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