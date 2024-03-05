Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnafın ve vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmeleri halinde yapacakları değişimlerden ve projelerden bahsetti.

Meltem Mahallesi Muhtarı Muazzez Kaval ile Yıldız Mahallesi Muhtarı Süleyman Karakuş'u ziyaret eden Manavoğlu, mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftarla buluştu.