Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum: Marmara Denizi'ni temizlemek için arıtma tesisleri yapmalıyız

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için arıtma tesislerinin yapılması gerektiğini söyledi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin protokole uymadığını ve temel atmama töreniyle Marmara'nın kirliliğine katkı sağladığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." dedi.

Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." diye konuştu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Hem olta balıkçılığı için hem Marmara'mız için omuz omuza çalışacağız"

Göreve gelir gelmez Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı temizlemek için çalışacaklarını dile getiren Kurum, buraların eskisinden daha güzel olacağını kaydetti.

Kurum, İstanbullularla hep birlikte çalışacaklarına dikkati çekerek, "Şu güzellikleri doyasıya yaşayabilmemiz için çalışmamız, temiz tutmamız lazım. İnşallah, bunu 1 Nisan sabahı Sarıyer'de Hüseyin (Coşkun) Başkan ile yapacağız. Büyükşehir'le buraya her türlü desteği vereceğiz. Hem olta balıkçılığı için hem Marmara'mız için omuz omuza çalışacağız." dedi.

Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını anlatan Kurum, balıkçıların malzemelerini buraya koyabileceğini söyledi.

Murat Kurum, "Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep bize çok geldi. İnşallah 1 Nisan'dan sonra beraber yapacağız." diye konuştu.

Bu sırada oltayla balık tutan bir balıkçı ise "Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul'u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra balık tutan diğer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Murat Kurum İstanbul Marmara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title