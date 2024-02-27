Murat Kurum: İstanbulluların yüzünü güldürmeye geliyoruz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Beş yıldır yüzü gülmeyen İstanbullu hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almaya geliyoruz. 31 Mart'tan sonra her gencimiz, evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız." dedi.

Kartal Soğanlık meydanda düzenlenen mitingde konuşan Kurum, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi zaferlerini müjdelediğini söyledi.

İlçenin seçimlerde sandıkları patlatacağını, yeniden rekorlar kıracağını, 1 Nisan'da algı belediyeciliğini bitireceğini belirten Kurum, "Bugün İstanbul'umuz, bu aziz şehrimiz emin ellerde değil. Bu aziz şehir, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. Bu aziz şehir, beceriksizliğe mahkum edilmektedir. Oysaki İstanbul'umuz, ihmale gelmez, yarı zamanlı belediye başkanlığını asla kabul etmez." diye konuştu.

"Bizim gerçeklerimize onların hayalleri bile ulaşamaz"

Murat Kurum, gerçek belediyeciliğin önce vatandaşın gönlünde, hanesinde, yanı başında olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Belediyecilik, onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanı başından ayrılmamaktır. 1 Nisan'da da 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbullu hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almaya geliyoruz. 31 Mart'tan sonra her gencimiz, evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız. İstanbul'un yeniden dirilişine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li mevcut İBB yönetimi ve Kartal Belediyesi'nin kente tek bir çakılı çivilerinin olmadığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki, 650 bin konutu dönüştüreceğiz. Onlar, 'Ne gerek var, olmazsa da olur, yapmasanız da olur. Nasıl yapacaksınız?' diyor. Bal gibi de yapacağımızı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden endişe ediyorlar, korku yaşıyorlar. Bizim gerçeklerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Bunlar merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza da eleştirmişlerdi. 'Sen bu motor fabrikasını nasıl kuracaksın, yapamazsın.' demişlerdi. Ama o, 'İman varsa imkan da vardır.' dedi ve bu gayesine ulaştı. Biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Sizin evladınız, bu kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar."

"CHP belediyeciliği sorumsuzluk, ilgisizlik, liyakatsizlik, beceriksizlik demek"

AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yönettiği ilçelere gidildiğinde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerine şahit olunduğuna dikkati çeken Kurum, CHP yönetimindeki belediyelerde en temel belediyecilik vazifelerinin bile yapılmadığını şu sözlerle öne sürdü:

"Milletimizin sağlıklı bir hizmet alamadığını görürsünüz. CHP belediyeciliği; sorumsuzluk, ilgisizlik, liyakatsizlik, beceriksizlik demek. İşte burası, Kartal... Maalesef Kartal'ın tüm mahallelerindeki vatandaşlarımız 5 yıldır dağ gibi biriken sorunlar yüzünden dertli, ihmalden şikayetçiler, adeta bezmiş durumdalar."

Kartal'ın bütün sorunlarını teker teker çözeceklerini vadeden Kurum, "Biz nasıl ki Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi sizlerin yanında olduysak, bir an bile yanınızdan ayrılmadıysak, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri, CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimden sonraki gün Kartal için dev yatırımları hızlıca başlatacakları sözünü veren Kurum, Aydos-Pendik yolu ile Kartal sahil düzenlemesini yapacaklarını, Hasan Ali Yücel Sanat Merkezi'ni yenileyeceklerini ve 100 dönüm üzerindeki Aydos Kent Parkı'nı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Kurum, "Kartallı kardeşlerim iyi bilir. Biz Yeşilyurt Apartmanı yıkıldığı vakit, geldik, günlerce oralarda vakit geçirdik. Bu bölgede büyük bir kentsel dönüşüm başlattık. Vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, konforlu yuvalarını teslim ettik. Kartal Stadı zemin altı otoparkı ve üstüne inşa edeceğimiz pazar yeriyle stadımızın çevresi değişecek." diye konuştu.

"2 bine yakın konutun dönüşümünü gerçekleştirdik"

Programın ardından Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın kendiliğinden göçtüğünü belirten Kurum, "Biz hızlı bir şekilde hem apartmanın olduğu yeri hem de etrafını, 6 ay gibi kısa bir sürede dönüşüme tabi tuttuk. Sonra o dönüşüm, dalga dalga Orhantepe'de büyüdü. 2 bine yakın konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Sadece Orhantepe'de yaptığımız dönüşüm sayısı bu rakamlara ulaştı." dedi.

Kartal'ın dönüşüm beklentisi olduğunu ve göreve geldikleri anda milletle el ele vererek dönüşüm seferberliği başlatacaklarını kaydeden Kurum, "Orhantepe'de, Pendik'te, Üsküdar'da, Bağcılar'da, Bahçelievler'de nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'umuzun 39 ilçesi için yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.