Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenlerin arasında bir çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.