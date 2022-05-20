Muğla'da radarla tespit edilen teknedeki 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da radarla tespit edilen teknedeki 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da radarla tespit edilen teknedeki 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mobil radarla tespit edilen teknedeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mobil radarla tespit edilen teknedeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Teknedeki 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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