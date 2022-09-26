Mısır Ortaokullarında Çince Eğitim Verecek Öğretmenler İçin Program Başlatıldı

KAHİRE, 26 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kahire Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nde, Mısır'daki ortaokullarda Çince öğretimi için bir pilot program ve Mısırlı öğretmenler için eğitim programının açılış törenine katılan misafirler görülüyor, 25 Eylül 2022.

KAHİRE, 26 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kahire Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nde, Mısır'daki ortaokullarda Çince öğretimi için bir pilot program ve Mısırlı öğretmenler için eğitim programının açılış törenine katılan misafirler görülüyor, 25 Eylül 2022. Öğretmenlere yönelik eğitim programı 10 gün sürecek ve eğitim yöntemleri, dil öğrenimi ve elektronik ders kitapları ve uygulamalarına ilişkin dersler verilecek. Eğitimin ardından toplam 12 öğretmen Çince öğretmeni olarak göreve başlayacak. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)