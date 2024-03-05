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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine sağlık malzemeleri ulaştırdı

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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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