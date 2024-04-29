Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı ile görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar ile görüştü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi.