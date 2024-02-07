Milli Savunma Bakanı Erbil Başkonsolosluğunu Ziyaret Etti

'ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNU ZİYARET ETTİ'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Erbil Başkonsolosluğumuzu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve başarılar diledi" denildi.