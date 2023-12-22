Milli Mücadele Kahramanlarının Hayat Hikayeleri Video Kütüphanesi Tanıtıldı

Tohumluk Vakfınca hazırlanan "100. Yılda 100 Kahraman" projesi kapsamında Milli Mücadele kahramanlarının hayat hikayelerinin anlatıldığı video kütüphanesinin tanıtımı yapıldı.

Ankara Ticaret Odası'ndaki etkinlikte, Milli Mücadele'de yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine katkı sağlayan 100 kahramandan 5'inin kısa hayat hikayeleri, tarihten fotoğraf ve videoların yer aldığı belgeselle anlatıldı.

Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serra Menekay, burada yaptığı konuşmada, kahramanların unutulmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını ve projenin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü söyledi.

Menekay, "Biz sadece bitkilerin değil insanın da ata tohumlarının peşindeyiz. Bu projede hikayelerini anlattığımız kahramanlarımız ata tohumlarımızdır. Biz bu projeyle onları yaşatmak istedik. Biz onları unutursak asıl o zaman ölürler." dedi.

Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan, video kütüphane oluşturmak için yola çıkılan çalışmanın 100 kahramanla sınırlı kalmayacağını söyledi.

Gösterimin ardından yazar ve belgeseldeki anlatıcılara teşekkür belgesi verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Yörük Ali Efe, Behiç Erkin, İngiliz Kemal, Kırımlı Ayşe Çavuş, Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Papa Eftim, Anadolu Kartalı Pilot Binbaşı Fazıl, İsmail Hakkı Tonguç'un da yer aldığı 100 kişinin öyküleri Tohumluk TV YouTube kanalında 10'ar dakikalık kesitler halinde yayınlanıyor.