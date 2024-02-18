Üye Girişi
Haberler

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, yerel seçimlerde adaylarını tanıttı

Güncelleme:

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçe ve belde adaylarını tanıttı. Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı ve 55. yıl gösterimi izlendi. MHP'nin Kırşehir'de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdığını aktaran Kılıç, bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak kente büyük projelerin yapılacağını dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kırşehir İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçe ve belde adaylarını tanıttı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı ve 55. yıl yıl gösterimi izlendi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, programda, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak kent merkezinde ve Kaman ilçesinde AK Parti adayını, Özbağ ve Köseli beldelerinde ise MHP adayının destekleneceğini söyledi.

MHP'nin Kırşehir'de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdığını aktaran Kılıç, bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak kente büyük projelerin yapılacağını dile getirdi.

Kılıç, birlik ve beraberlik içerisinde seçim gününe kadar gece gündüz çalışacaklarını ve başarıya ulaşacaklarını belirterek, adaylara destek istedi.

MHP MYK Üyesi İbrahim Uzun, MDK Üyesi Fazıl Çağrı Kuş ve Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan'ın da birer konuşma yaptığı programda, Cumhur İttifakı ile MHP ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Bahçeli Kırşehir MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title