YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM İLK FRAGMAN CANLI İZLE! #127916 Yalı Çapkını Asuman'ın uygunsuz görüntüleri yayılıyor...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM İLK FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını Asuman'ın uygunsuz görüntüleri yayılıyor...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

OYUNCULAR: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Toprak Sağlam

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan ilk fragmanda, Asuman'ın spor hocası ile uygunsuz görüntüleri yayınlanır. Bunu gören Ferit'in gözü döner. Aynı zamanda Akın'ın ailesinin peşine düşen Ferit, Kazım Ağa'dan yardım ister. Kazım Ağa'nın yardım için getirdiği akrabası ile dizinin kilit noktası olacak gibi görünüyor.

