MHP Eskişehir İl Başkanı: 'Vatan, millet, beka konusunda pazarlığımız yok'

(ESKİŞEHİR) - MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, "Vatan, millet, beka konusunda kimseyle herhangi bir pazarlığımız olmaz. Genel başkanımızın dediği gayet net. Sonuna kadar arkasında duracağız. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ne dediyse odur. Milliyetçi, ülkücü harekette bunun tartışması olmaz" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için, "Meclis'te örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısında bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından basın toplantısı düzenleyen MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Bahçeli'nin sözlerinin "bilinçli olarak yanlış anlaşıldığı ve çarpıtıldığını" ileri sürdü.

"Hiçbir şekilde terör örgütü elebaşı ile herhangi bir pazarlık söz konusu değil" diyen Candemir, şunları söyledi:

"Bizim dün DEM'e bakış açımız ne ise bugün de aynıdır. Bu uzatılan elin amacı gelin terörle aranıza duvar örün, mesafe koyun, Türkiye'nin partisi olun. Dış kaynakların Washington'un, Brüksel'in başka merkezlerin aparatı olmayın. Bu çağrının üzerine terörle mücadele neler yapılması gerektiği adım adım anlatılmıştır. Ondan sonraki süreçte de biliyorsunuz Türkiye'de PKK'nın siyasi organı olan DEM, her seferinde Apo ile hareket ettiklerini söylemişlerdir. 'Eğer bu şayet uygun görülürse, gerekli şartlar oluşturulursa, tecrit kaldırılırsa DEM'de konuşsun' demiştir. Bu Meclis'in vereceği bir karardır. Bu siyasi ironidir. Bunu anlamayan arkadaşlara daha nasıl anlatabiliriz. Türk düşmanı Yunanlı gazeteci anlıyor, PKK'nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal anlıyor, Kandil'in sözde sözcüleri anlıyor. Bu arkadaşlar anlamakta niye diretiyorlar? Bizim anlamadığımız bu."

"Şehit ailelerini ve gazileri incitecek hareket içinde bulunmayız"

Şehit ailelerini ve gazileri incitecek herhangi bir hareketin içinde olmayacaklarını ifade eden Candemir, "Şehit ailelerini incitecek, gazilerimizi incitecek hiçbir hareketin için MHP ve Devlet Bahçeli hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. İsterseniz ilkokul çocuğuna anlatır gibi, anlamayan insanlara bir kez daha anlatalım. Terör örgütü mensupları silahlarını koşulsuz bırakacaklar, Türk adaletine teslim olacaklar, DEM silahlı terör örgütü ile arasına duvar örecek, Türkiye partisi olacak. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir problemimiz yok. Türkiye'de Kürt problemi yok. Eşit vatandaşlık problemi de yok. Türkiye'de terör problemi var. Biz yaşadığımız coğrafyada bunu görmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Orada bir devletçik kurulmak isteniyor"

"Bir her şeyi çok iyi biliyoruz ve görüyoruz" diyen Candemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 30 kilometre ötede Suriye'de Rojava denilen bölgede ABD bayrağı altında, ABD'nin silahlarıyla, eğitimleriyle 100 binin üzerinde adına YPG denilen bir ordu kurulmak isteniyor, orada bir devletçik kurulmak isteniyor. Bunu arkadaşlar görmek mi istemiyor? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yaşadığımız coğrafya belli. Sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Amerikan emperyalizminin Ortadoğu'da kendilerine yandaş olacak, uç karakol olarak Kürdistan kurma hayalini hepimiz yıllardır biliyoruz. Buna müsaade etmemek için de elimizden geleni yapacağız. Genel başkanın bu açıklamalarından sonra sayın cumhurbaşkanımızın Tataristan Kazan'daki toplantıdan sonra hemen TUSAŞ'a bir saldırı oldu. Bu saldırının cevabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti anında verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Bir her şeyi çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Anlamayan arkadaşlar herhalde anlamıştır."

"MHP'den istifayla karşılaşmadık"

MHP'den istifaların olduğuna dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Candemir, "Türk Yüzyılı için bizim terörle mücadelemizi bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Biz PKK terörü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 30 binin üzerinde şehit verdik, gazilerimiz var. Maddi olarak baktığımızda bu 40 yıl içinde terörle mücadeleye 3 trilyon dolar kaynak aktarmışız. Biz Türk Yüzyılı diyoruz, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'yi terörden arındırmamız lazım. Grup toplantısından sonraki süreçte çatı sistemimizden her gün takip ediyoruz. Şu an herhangi bir istifa ile karşılaşmadık. Sosyal medyada istifa açıklamaları yapan arkadaşlar 1 Kasım seçimlerinden sonra partiden defalarca istifa ettiklerini açıklayan arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçi, ülkücü harekette bunun tartışması olmaz"

İsmail Candemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"MHP, liderinin emrindedir, dediklerini gayet iyi anlamaktadır. Bu siyasi bir mesele değildir. Siyasi mesele olsaydı oy hesabı, üç beş oy devşirme olsaydı MHP Lideri'nin böyle bir açıklama yapmasını kimse beklemezdi. Onun için herkse şokta. Bizim 1969 Adana Kongresi'nde başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kuruluş manifestosunda söylediği bir şey var: 'MHP'nin tüm siyasi partilerden farklı bir yönü var. Tüm siyasi partilerin birinci önceliği iktidar olmak. MHP'nin birinci önceliği devletin ve milletin bekası. İkinci önceliği iktidar olmak.' Sayın Devlet Bahçeli ile bu hareket aynı çizgide devam etmektedir. Genel başkanımızın sık sık dediği gibi bizim siyaset anlayışımız önce devletim ve milletim sonra partim sonra bendir. Biz üç beş fazla oy alacağız diye kimseyle pazarlık etmiyoruz. Vatan, millet, beka konusunda kimseyle herhangi bir pazarlığımız olmaz. Genel başkanımızın dediği gayet net. Duymak isteyen kulaklar duyar, görmek isteyen gözler görür. Ama siz sağırsanız, körseniz bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bunu anlatacağız ve sonuna kadar arkasında duracağız. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ne dediyse odur. Milliyetçi, ülkücü harekette bunun tartışması olmaz. Herkes genel başkanın ne dediğini anlamıştır."