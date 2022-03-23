MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
 - Güncelleme:
MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına...

MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title