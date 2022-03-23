MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.
MGK Bildirisi: İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.
AA / Ferdi Türkten - Güncel