Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede genişletme için altyapı çalışmaları başladı

Güncel Haberler

Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede genişletme için altyapı çalışmaları başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede "Medine Vizyonları" adıyla yapılması planlanan genişletme için altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede "Medine Vizyonları" adıyla yapılması planlanan genişletme için altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin çevresindeki genişletme projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bin Selman, projenin, ülkesinin 2030 yılına kadar 30 milyon hacıya ev sahipliği yapma kapasitesini artırma konusundaki 2030 Vizyonu hedefleriyle uyumlu olduğunu ve en yüksek uluslararası standartlara göre uygulanacağını vurguladı.

Projeyle 2030 yılına kadar toplam 1,5 milyon metrekare alan üzerine 47 bin adet konaklama birimi kurmanın hedeflendiğini aktaran bin Selman, proje alanının yüzde 63'ünün açık alan ve yeşil alan olarak ayrılacağını ve ziyaretçilerin Mescid-i Nebevi'ye girişini kolaylaştıracağını ifade etti.

Tamamı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait olan Rua Al-Madina (Medine Vizyonları) Holding A.Ş tarafından geliştirilen ve uygulanan proje, ziyaretçilerin Mescid-i Nebevi'ye gidiş dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla 9 adet otobüs durağı, metro istasyonu, sürücüsüz araçlar için güzergah ve yer altı otoparkları içeriyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel

Suudi Arabistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title