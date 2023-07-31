Mersin Toroslar Belediyesi İşletmelere Denetim Yapıyor

Mersin Toroslar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamül üreten işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi. Denetimlerde hijyen, ekmek gramajı, etiket ve ambalaj kontrolü gibi birçok husus incelendi.

Mersin Toroslar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamül üreten işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen, ekmek gramajı, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok husus denetlendi. İşletmelere ruhsat ve evrak kontrolü de gerçekleştiren ekiplerin, özellikle gıdaların uygun şartlarda saklanması ile ilgili de uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerle amacımız, iş yerlerine ceza yazmak değil, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusunu çok önemsiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir" şeklinde konuştu. - MERSİN