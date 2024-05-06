Mersin'de apartman dairesinde yangın çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Barış Mahallesi 4516 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.