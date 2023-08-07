Menemen'de Ana İsale Hattında Patlama: İki Mahallede Su Baskınları

İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu. Çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İZSU ekipleri suyu keserek onarıma başladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iki mahallede su baskınları yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.

Caddelere de boşalan su nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı.

İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla suyun tahliyesi sağlandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.