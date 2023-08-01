Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sonuçların Kamu Görevlilerini Rahatlatmasını, Enflasyonist Ortamda Kamu Görevlilerini Ayakta Tutacak Bir Toplu...

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tolu sözleşme görüşmelerini birinci gün toplantısının ardından “2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilen özellikle Merkez Bankası’nın güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını bir kez daha ifade ettik. Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik” açıklamasını yaptı. 14 ve 17 Ağustos’ta iki ara toplantı daha yapılacağını belirten Yalçın, “Sonuçların kamu görevlilerini rahatlatmasını, enflasyonist ortamda kamu görevlilerini ayakta tutacak bir toplu sözleşme ile bu işin bitmesini arzu ediyorum” dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tolu sözleşme görüşmelerini birinci gün toplantısının ardından "2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilen özellikle Merkez Bankası'nın güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını bir kez daha ifade ettik. Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik" açıklamasını yaptı. 14 ve 17 Ağustos'ta iki ara toplantı daha yapılacağını belirten Yalçın, "Sonuçların kamu görevlilerini rahatlatmasını, enflasyonist ortamda kamu görevlilerini ayakta tutacak bir toplu sözleşme ile bu işin bitmesini arzu ediyorum" dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin birinci gününün sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Yalçın toplantıya ilişkin şunları dile getirdi:

"İlk toplu sözleşmede genel olarak tekliflerimize ilişkin bir çerçeve çizdik, hizmet kolu tekliflerimize ilişkin genel bakış açısı sunduk. Bakanın görüşme esnasında bizim özellikle vurguladığımız seçim öncesi Cumhurbaşkanımızın 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde eksik kalan ve devamlı gündemde tuttuğumuz birinci derece yükselmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin verilmesi konusundaki vaadi hususunda Bakan'ın 'buna ilişkin yasal metin çalışıyoruz, bunu çıkaracağız' şeklindeki sözünün inanıyorum ki toplu sözleşme süreci içerisinde metne de geçecek ve bunun bir takvimi ortaya konacaktır. Yoksa söz öbür türlü boşlukta kalıyor.

"2 GÜN SONRA AÇIKLANAN ENFLASYON İNANIYORUM Kİ BİZİM BU KONUDAKİ BEKLENTİMİZİ, RAKAMLARIMIZIN MAKULİYETİNİ DE BİR ANLAMDA TEYİT EDECEKTİR"

Yoğun bir tempo olacak, 11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin, 936 maddenin konuşulacağı, müzakere edileceği bir süreç. Toplu sözleme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır. 30 gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında 60 gün içerisinde bir iş kolu sözleşmesi için süre tanınırken burada 12 sözleşmenin tamamını 1 aya sıkıştıran takvim bu anlamda bizim toplu sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Vakti biraz daha yoğun kullanarak aşmanın gayreti içerisinde olacağız. 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilen özellikle Merkez Bankası'nın güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını bir kez daha ifade ettik. 2 gün sonra temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Yarın itibariyle hizmet kollarımıza ilişkin tasnifler başlayacak. 2 gün sonra açıklanan enflasyon inanıyorum ki bizim bu konudaki beklentimizi, rakamlarımızın makuliyetini de bir anlamda teyit edecektir. Yarın başlayacak olan hizmet kolu tasnifleri daha sonra genel toplu sözleşmenin tekliflerinin tasnifiyle, daha sonra da müzakeresiyle devam edecek.

"ÜCRET SKALASI BOZULDU, UNVANA, YETKİYE GÖRE ÜCRETLERİN YENİDEN ELE ALINMASI GEREKİYOR"

Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik. Toplu sözleşmeyi by-pass edip Meclis'ten çıkarılıp özel düzenlemelerin toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiği gibi kamu personel sistemini içinden çıkılmaz hala getirdiği, ücret skalasındaki bozukluğun ana nedenlerinden birisinin de bu olduğunun altını çizdik. Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda en büyük tartışma konusu. Hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması hem de gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Ücret skalası bozuldu, unvana, yetkiye göre ücretlerin yeniden ele alınması gerekiyor. Güçlü Türkiye kamu görevlilerine verilen ücret artışlarını maliyet ya da külfet olarak görmeyecek büyüklüktedir. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum. Onun için iyi niyet ifadesi olarak toplu sözleşmemizin uzlaşıyla sonuçlanmasını diliyorum.

"SONUÇLARIN KAMU GÖREVLİLERİNİ RAHATLATMASINI, ENFLASYONİST ORTAMDA KAMU GÖREVLİLERİNİ AYAKTA TUTACAK BİR TOPLU SÖZLEŞME İLE BU İŞİN BİTMESİNİ ARZU EDİYORUM"

7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Çalışma Bakanı'yla netleştirdik. Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek, daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek, sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos Pazartesi, heyet geniş olarak bugünkü gibi bir araya gelecek, kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. 17 Ağustos Perşembe, ikinci bir toplantı yapılacak yeni teklifler bekliyoruz. 21 Ağustos Pazartesi, bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. 23'ü ile 25'i arasında 3 günlük eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa, hakeme kalırsa 3 günlük konfederasyonun ve ilgili sendikaların düşünme süreci olacak. Peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak 26-31 Ağustos arasında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kendilerine görev düşerse o görevi yerine getirecek ve 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak. Sonuçların kamu görevlilerini rahatlatmasını, enflasyonist ortamda kamu görevlilerini ayakta tutacak bir toplu sözleşme ile bu işin bitmesini arzu ediyorum."