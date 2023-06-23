Marmaris Belediye Başkanı Personeliyle Bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı. Oktay, tüm personele sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı.

Mehmet Oktay, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve Burak Demirtaş'ın da katıldığı bayramlaşma, ilk olarak İçmeler Ana Hizmet Binası'nda başladı, ardından Armutalan Kültür Merkezi, Marmaris Ek Hizmet Binası ve Makine Araç Parkı ile sürdü. Oktay, tüm personele sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle sahada çalışacak tüm personele büyük görev düştüğünü söyleyen Oktay, "Halkımızın ve misafirlerimizin gönül rahatlığıyla bir bayram geçirmesi için teyakkuzda olacağız. İlçemizin huzur ve güvenliği için özellikle yaz aylarında yoğun bir tempoyla çalışan personelimize hem kolaylıklar hem de iyi bayramlar diliyorum" dedi.