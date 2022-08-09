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Mardin gündem haberleri | Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede yol yapım çalışmalarını inceledi

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Mardin gündem haberleri | Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin haberi: Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ilçedeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ilçedeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatlıdede, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

İlçede daha yapacak çok işlerinin olduğunu belirten Tatlıdede, "Gece gündüz demeden ilçemizi hak ettiği prestije kavuşturmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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