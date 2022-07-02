Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Çapaklı Mahallesi'ndeki 3 eve operasyon yaptı.
Ekiplerin, evlerde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 23 kök Hint keneviri, 328 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan G.Ç. (42) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel