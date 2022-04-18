Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerce yapılan kimlik kontrolünde, şüpheli M.A'nın 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve söz konusu motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title