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Manisa'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü Z.F'yi (34) Yunusemre girişinde yakaladı. Z.F işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü Z.F'yi (34) Yunusemre girişinde yakalandı.

Z.F işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunusemre Manisa Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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