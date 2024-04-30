Manisa'da Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

S.Y. (33), bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Gözde Yılmaz (27) ile Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisindeki bağda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, otomobilindeki av tüfeğiyle ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.

Yılmaz'ın cenazesini bölgede 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan ve Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.