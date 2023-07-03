Maltepe Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısında Konuştu

Maltepe Belediye Meclisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yönetiminde temmuz ayı olağan toplantılarının ilkini tamamladı. Toplantıda, Sivas ve Başbağlar katliamlarında ve 15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri anan Başkan Kılıç, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını da kınadı.

Maltepe Belediye Meclisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yönetiminde temmuz ayı olağan toplantılarının ilkini tamamladı. Toplantıda, Sivas ve Başbağlar katliamlarında ve 15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri anan Başkan Kılıç, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını da kınadı.

Maltepe Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantıları başladı. Toplantıda Kılıç; Madımak, Başbağlar ve 15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri andı ve Stockholm'de Kur'an yakılmasını kınadı. Kılıç, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te gerçekleşen korkunç provokasyonu kınıyorum. Nereden gelirse gelsin, insanların inançlarına saygısızlık yapılamaz. Bu nefret suçuna göz yuman yetkililer de suça ortak olmuşlardır. Gerekli tüm tepkileri devletimiz vermiştir. Ümit ederim ki bu tür olaylar bir daha gerçekleşmez. Biliyoruz ki inançlar arası bu tür kutuplaşmalar toplumlara zarar verir."

Ali İsmail Korkmaz'ı ve temmuz ayında hayatını kaybeden sanatçı ve yazarları da anan Başkan Kılıç, Kurban Bayramı'nda yapılan çalışmalarla ilgili de kamuoyuna bilgi verdi. İki gün süren Kent Çalıştayı ile Maltepe'nin sorunlarını tespit ettiklerini kaydeden Ali Kılıç, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, seçim döneminde Maltepe için bir vizyon belgesi sunacaklarını söyledi.

Meclis üyeleriyle düzenlenen Orta Asya gezisi hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

"100. YIL ŞEREFİNE ATATÜRK PARKI AÇACAĞIZ"

"Kazakistan'a bir gezi gerçekleştirdik. Türkistan eyaletine giderek Pir Ahmet Yesevi'nin kabrini gezdik. Burada, Cumhuriyet'imizin 100. yılı şerefine Atatürk Parkı ve büstü açacağız. Sonrasında Özbekistan'a geçtik. Burada da Taşkent, Buhara ve Semerkant'ta kültür-sanat alanlarında görüşmelerimiz oldu. Maltepe Belediye Tiyatro'muzun 'Cimri' oyunu yöresel sanatçılar ile sahnelendi. Ata yurdu olarak kabul ettiğimiz Orta Asya ile ana yurdumuz Anadolu arasında kök salacak yeni iş birliklerimiz olacak."

Grup konuşmaları sonrası gündemde yer alan 3. madde oybirliğiyle komisyonlara sevk edildi.