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Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

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Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Edinilen Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg160,00160,00
Kuru kayısıKg76,65117,00
Endüstriyel kuru kayısıKg35,0035,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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