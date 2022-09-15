Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası
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Edinilen Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|160,00
|160,00
|Kuru kayısı
|Kg
|76,65
|117,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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