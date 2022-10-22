Malatya gündem: Veli Ağbaba'dan, Erdoğan'ın Malatya Mitingi Öncesinde Afiş Tepkisi: "Halkın Cebinden Toplanan Paraları, Beyler Cumhurbaşkanına Yalakalık Olsun Diye...

Malatya haberleri... CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü mitingi için asılan afişlere tepki gösterdi. Ağbaba, “Havaalanından gelirken her 50 metrede bir, şehrin tamamı ‘hoş geldin’ afişlerle süslü. Bu para nereden çıkıyor? Halkın cebinden toplanan paraları, beyler cumhurbaşkanına yalakalık olsun diye afiş yaptırıyorlar. Bunlara yazıklar olsun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitingi için asılan afişlere tepki gösterdi. Ağbaba, "Havaalanından gelirken her 50 metrede bir, şehrin tamamı 'hoş geldin' afişlerle süslü. Bu para nereden çıkıyor? Halkın cebinden toplanan paraları, beyler cumhurbaşkanına yalakalık olsun diye afiş yaptırıyorlar. Bunlara yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitingi ve programları öncesinde Malatya'nın caddelerine, reklam panolarına, toplu taşıma araçlarına asılan afişlere tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Minibüsçü esnafı kendi isteğiyle gidiyorsa buna söyleyecek bir şey yok. Ama bugün mazot fiyatlarının anormal arttığı, araç bakım fiyatlarının anormal arttığı, lastik fiyatlarının anormal arttığı bir dönemde, 'Eve ekmek götüremiyoruz, zor duyumdayız' diyenlerin böyle bir karşılama yapması anlamlı. Onu toplumun takdirine bırakıyorum

Malatya, adeta boş duvar ve boş billboard kalmayacak şekilde milletvekilleri ve belediye başkanlarının, Cumhurbaşkanına 'Hoş geldiniz' afişleriyle donatılmış. Malatya'da Cumhurbaşkanının güzergahında olmayan yerlere bile kocaman kocaman totemler, billboardlar, ayaklı panolar yerleştirilmiş.

Büyük bir savurganlık ve israf var. AK Parti milletvekilleri, il başkanının ve belediye başkanlarının ismine yüzlerce afiş var. Havaalanından gelirken her 50 metrede bir, şehrin tamamı 'hoş geldin' afişlerle süslü. Bu para nereden çıkıyor? Bu parayı milletvekilleri ve il başkanı ödemiyor. Malatya halkının vergileriyle ayakta durmaya çalışan büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri ödüyor. Bu kul hakkıdır, yolsuzluktur, israftır, şatafattır, günahtır, hırsızlıktır. Halkın cebinden toplanan paraları beyler cumhurbaşkanına yalakalık olsun diye afiş yaptırıyorlar. Bunlara yazıklar olsun."

Ağbaba, dün Kanal 42'de; AKP Milletvekili Burhan Kuzu'nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği ile ilgili açıklamalarını, bugün de sürdürdü. Ağbaba, şunları söyledi:

"Burhan Kuzu günlük 20 tweet atan, sosyal medyayı son derece etkin kullanan, sürekli herkesle tartışmaya giren biriydi. Bakkala bile gitse tweet atan birisi Covid olduğunu bile duyurmadı. 20 gün sonra 'Burhan Kuzu öldü' dediler. Kamuoyunun kafasında da böyle bir kuşku oluştu. Bu olay mutlaka araştırılmalı ve soruşturulmalıdır. Umarım önümüzdeki dönemde Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili iddialarda açıklığa kavuşur. Burhan Kuzu'nun ölümü normal değildir. Burhan Kuzu'nun hastanede yattığını bilen yok, ardından bir ölüm haberi geldi. Bu konunun üzeri kapatıldı. Bu iddianın mutlaka araştırılması gerekiyor. Burhan Kuzu'nun eceliyle ölmediği hissi ve kanaati bende, toplumda Türkiye'de var."