Malatya'da Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi çalıştayı düzenlendi

İnönü Üniversitesi'nde "Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi: Stratejik Hammaddeler için Yeşil ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı (POTASSIAL)" projesinin uluslararası çalıştayı düzenlendi.

Turgut Özal Kongre Merkezinde İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Murat Erdemoğlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı çalıştayda POTASSIAL projesinde gelinen aşamalar proje ortaklarıyla değerlendirildi.

Doğal potasyum alüminyum silikat cevherlerinden endüstriyel kalitede yüksek katma değerleri olan malzemelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje çalıştayının açılışında TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, çevrimiçi olarak selamlama konuşması yaptı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, burada, 2 yıl önce başladığını ancak, projenin hazırlık çalışmalarının çok daha önceleri oldoğunu hatırlattı.

Avrupa Birliği Horizon 2020 ERA-MIN3 2021 Çağrı Programında kabul edilen ve TÜBİTAK tarafından projenin destek gördüğüne işaret eden Erdemoğlu, "Kritik hammaddelerin sürdürülebilir temin edilmesi için hem Avrupa'nın hem dünyanın ihtiyaçları olan kaynakların ektili, sürdürülebilir ve sıfır atıkların değerlendirilmesi üzerine kurulmuş bir proje. 7 ortakla çalışmayı yürütüyoruz. Yurt dışından Slovak Bilimler Akademisi, Institute of Geotechnics (Slovakya), İsveç'ten Luleå Teknik Üniversitesi ile Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, İngiltere'den ise ElementSix Inc Şirketi. Yurt içinden İnönü Üniversitesi Koordinatör üniversite. Fırat ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de yurt içi ortaklarımız. " dedi.

Üç yıllık projede 2 yılın geride kaldığını anlatan Erdemoğlu, proje ortaklarının çalıştaya katıldığını dile getirdi.

Erdemoğlu, projede geline aşamayla ilgili şunları söyledi:

"Alüminyum oksit, potasyum klorür (gübre sanayinin en önemli kaynağı, alüminyum metalinin üretildiği bir kaynak) bunların dışında feldspat cevherlerinin projede geliştirdiğimiz kimyasal ve metodolojik yöntemle işlenmesiyle ortaya çıkan artıklardan da katma değeri yüksek örneğin silikon dioksit, kalsiyum silikat ve önemli sert malzemelerden silikon karbür üretimi hedefleniyor. Bu ürünlerin bir çoğunu elde ettik. Slovakya ortaklarımızın çalıştığı karbondioksit tutturma konusu, atmosferik ve insani kaynaklı karbondioksitin depolanmasında çalışmalar sürdürülüyor. Kritik hammaddeler alüminyum ve potasyum kaynaklarnıdan gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı yeni kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz, projede geliştirdiğimiz yöntemlerle. Biz üniversitede alüminyum oksit ve potasyum klorürün üretimi üzerine yoğun araştırmalar yapıyoruz. Diğer ortaklarımızın araştırmalarda ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Malatya'dan sağlıyoruz."

Çalıştayın ilk oturumu müzik dinletisinin ardından sona erdi.