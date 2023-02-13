Malatya'da evi yıkılan depremzede: Çıktık, arkamızı döndük, ev yıkıldı

DEPREM nedeniyle Malatya'daki evlerinin enkazı altında kalmaktan son anda kurtulan Kuşçu ailesi Bornovalı hayırseverler sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Deprem sırasında iki kızıyla birlikte 3'üncü kattaki evlerinden çıktıklarını ve arkasına dönüp baktığında oturdukları apartmanın yan yatıp, yerle bir olduğunu söyleyen Gülseren Kuşçu (44), "Biz kapıdan adım atınca apartman eğildi, yerle bir oldu. Biraz daha kalsaydık hepimiz ölürdük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depreme Malatya'da yakalanan Gülseren Kuşçu, iki kızıyla birlikte enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. İzmir'in Bornova ilçesindeki Tuna Mahallesi Muhtarı Orhan Tahirler, Sinem Yöce ve Ömür Tikveçli'yle çok sayıda hayırsever, depremzede aileye Çamdibi Mahallesi'nde eşyalı bir ev hazırladı. Üç çocuğu, 1 gelini ile İzmir'e gelen Mehmet Kuşcu (49) ve Gülseren Kuşcu depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.