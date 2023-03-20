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Mahmut Tanal: "E-Devlet Üzerinden Yurt Dışı ve Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulaması Yapılamıyor.

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Mahmut Tanal: 'E-Devlet Üzerinden Yurt Dışı ve Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulaması Yapılamıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. 'Planlı bakım çalışması' uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal seçim, e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamadığını duyurdu. Tanal, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

"E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. 'Planlı bakım çalışması' uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz."

Seçim Sonuçları

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mahmut Tanal E-Devlet Güncel Haberler

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