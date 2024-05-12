Anneleri maganda kurşunuyla ölen kardeşlerin en acı Anneler Günü

Maganda kurşunuyla öldürülen kadının katilleri 8 gündür bulanamadı

Annesi 8 gün önce öldürülen hukuk fakültesi öğrencisi Burak'tan acı sözler:

"Ben annesiz kaldım, başkaları annesiz kalmasın"

"Failler bulunursa biraz sevineceğiz"

ADANA - Adana'da 8 gün önce anneleri maganda kurşunuyla hayatını kaybeden kardeşler, mezar başına gidip Anneler Günü'nü kutladı. Annesini kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Burak, "Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın. Bu konuyla ilgili lütfen gerekenler yapılsın şüpheliler bulunsun" dedi.

Olay, 4 Nisan Cumartesi saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Hayriye Derin, otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha'yı yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra ile evine dönmek için yola çıktı.

Maganda kurşunu ensesine isabet etti

Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları kişinin iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri otomobiliyle yolda giden Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde vurulan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Derin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen Cumartesi akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Derin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini kaybeden Ali Derin (47), evlatlarıyla birlikte Anneler Günü'nde mezara gitti. 3 acılı evlat, annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp dua ettikten sonra mezara su döktü.

"Ben annesiz kaldım, başkaları annesiz kalmasın"

Bu sırada İhlas Haber Ajansı'na konuşan Burak Derin, "Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın. Çok zor bir durum. Bu olay sadece bizi değil, Türkiye'yi ilgilendiren bir olay. Bu konuyla ilgili yetkililere sesleniyorum lütfen gerekenler yapılsın ve gereken şahıslar bulunsun" dedi.

Annesinin katillerinin halen bulunamadığını söyleyen Derin, "Giden geri gelmiyor maalesef ama failler bulunursa biraz sevineceğiz. Bu konunun üzerinde daha fazla durulsun, biraz daha fazla özen gösterilsin istiyoruz. Acımız büyük. Bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü'nde annesi yanında olamadığı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Burak Derin, "Bugün Anneler Günü ve annemiz yanımızda değil. Zor bir durum. Sabredeceğiz. Kardeşlerim içinde zor bir durum. Artık zamanla alışacağız, üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Aradan 8 gün geçmesine rağmen olayın failleri ise halen bulunamadı.