macOS 13 ile bizi neler bekliyor? - Haberler

Apple 6-10 Haziran arasında gerçekleştireceği WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemlerini tanıtacak. Sizler için macOS 13 ile beklediğimiz özellikleri listeledik.

İşte macOS 13 sürümünde geleceği tahmin edilen özellikler

Etkinlikte iOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 haricinde AR/VR ürünler için reailtyOS işletim sisteminin de tanıtılacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre macOS 13, Roma kod adıyla tanıtılacak.

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Apple, M1 işlemcili Mac modellerini iOS uygulama uyumlu hale getirmişti. Şirketin macOS 13 ile mobilite odaklı yaklaşıma devam edeceği tahmin ediliyor. Şirketin iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerini bir bütün olarak kullanıcıların karşısına çıkaracağı düşünülüyor.

macOS 12, her ne kadar Apple M serisi işlemciler ile uyumlu olsa da henüz yeterli seviyeye ulaşabilmiş değil. Apple'ın macOS 13 işletim sisteminde donanım ve yazılım uyumluluğunu artıracağı belirtiliyor.

Yeni tanıtılacağı macOS sürümüyle birlikte masaüstünde widget (araç) özelliği kullanıma sunulacak. Ayrıca Evrensel Kontrol özelliği için daha fazla iyileştirme olacağı düşünülüyor.

Apple, macOS Big Sur sürümüyle birlikte işletim sisteminin tasarımını büyük ölçüde değiştirdi. Henüz tasarım trendleri farklılık göstermediği için Monterey sürümünde küçük değişiklikler yapıldı. Bu yıl tanıtılacak macOS 13'ün de küçük tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

İddiaya göre Apple, Launchpad özelliğini iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde bulunan Uygulama Kitaplığı ile değiştirecek. Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte programları kategorilere göre sıralayabilecek.

macOS 13 güncellemesi alacağı tahmin edilen modeller

Apple'ın Intel işlemcili Mac ailesine olan desteğini kademeli olarak keseceği belirtiliyor. 2013, 2014 ve 2015 yılında üretilen Mac'ler, macOS 12 güncellemesi almamıştı. macOS 13 güncellemesinin 2016 sonrası Mac cihazlara geleceği tahmin ediliyor.

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