Macar Ressamlar Tekirdağ'da Lise Öğrencileriyle Buluştu

"2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König lise öğrencileriyle resim çizdi.

Orosz ve König, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Macar sanatçılar, 20 öğrenciyle resim yaptı.

Ressamlarla etkinliğe katılan küratör Kemal Orta, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında farklı kentlerde programlar düzenleyeceklerini söyledi.

König de buluşmaktan mutlu olduğu öğrencilerin resim yaparken yaşadıkları heyecana ortak olduklarını ifade etti.

Orosz ise öğrencilerin gün sonunda çok güzel duygularla etkinlikten ayrılacağını kaydetti.