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Lukaşenko: Nükleer silah taşıyıcılarının denetimi savunma amaçlı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, stratejik olmayan nükleer silahların taşıyıcılarının denetiminin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi. Lukaşenko, askeri faaliyetlerin artmasıyla ilgili olarak ülkenin savunmasına yönelik önlemler aldıklarını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, stratejik olmayan nükleer silahların taşıyıcılarının denetiminin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Günü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Belarus'ta stratejik olmayan silahların taşıyıcıları ve güçlerinin denetimiyle ilgili detaylara yer verdi.

Avrupa'da askeri faaliyetler artmaya devam ederken Belarus'un, durumun ağırlaşmasına yeterli şekilde yanıt vermek için bir dizi önlem aldığını kaydeden Lukaşenko, bu faaliyetlerin ülkenin savunmasına yönelik planlandığını ve birkaç aşamadan oluştuğunu dile getirdi.

Aleksandr Lukaşenko, "Denetimin tamamen savunma amaçlı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu, Belarus askeri birliklerinin özel mühimmatla çalışmaya hazır olmasını sağlamak için tasarlandı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, Belarus'un, tüm gözdağı girişimlerine, barışı koruma pozisyonu ve stratejik çevreleme politikasıyla cevap verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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