Lider, TED Ankara'yı Ağırlayacak

MANİSA (Bültenler) - Karşılaşma 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.45'te oynanacak.

Ligde aldığı istikrarlı sonuçların ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 27'nci hafta maçında Ankara temsilcisi TED Kolejliler'i Tarık Almış Spor Salonu'nda konuk edecek. 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.45'te oynanacak mücadelenin hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdüren Manisa BBSK'da tek hedef galibiyet serisini devam ettirmek. Son 20 maçında 18 galibiyet alan Manisa'nın Dev Adamları, zirvedeki rakiplerinin kaybettiği haftada doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

"Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Emin adımlarla ilerlediğimiz 2021-2022 sezonunda artık son 4 haftaya girdik. Zirvedeki rakiplerimizden Sigortam.Net ve Beysu Konya'nın kaybettiği haftada kazanarak liderlik koltuğunda biraz daha rahatladık. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu önemli maçta da tüm Manisalıları takımlarını desteklemek için salona bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Manisa'mıza kazandırdığı yeni salonumuzda taraftarlarımızdan aldığımız güçle bir galibiyeti daha hanemize yazdırma hedefindeyiz" dedi.

Bültenler / Güncel