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Letonya ülkedeki Rus konsolosluklarını kapatacak

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Letonya ülkedeki Rus konsolosluklarını kapatacak

Letonya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki Rus konsolosluğunun kapatılması yönünde karar aldı, konsolosluk personelinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki Rus konsolosluğunun kapatılması yönünde karar aldı, konsolosluk personelinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Daugavpils ve Liepaja'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu başkonsoloslukların diplomatik personeli Letonya'da istenmeyen kişi ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, "Rusya'nın başlattığı sebepsiz ve haksız askeri saldırı, ayrıca savaşa karşı verdiği mücadelede Ukrayna ile dayanışma için" alındığı belirtildi.

Açıklamada, Daugavpils ve Liepaja şehirlerindeki başkonsoloslukların 30 Nisan'dan sonra çalışmalarına izin verilmeyeceği ve konsolosluk personelinin bu tarihe kadar Letonya'yı terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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