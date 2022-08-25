Latin Amerikalı liderlerden Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısına destek açıklaması

BUENOS Latin Amerikalı sol görüşlü liderler, 12 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek açıklaması yaptı.

BUENOS Latin Amerikalı sol görüşlü liderler, 12 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek açıklaması yaptı.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Fernandez de Kirchner'a destek açıklamasında bulundu.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Arjantinli lider Fernandez, "Cristina Fernandez de Kirchner'a en güçlü desteğimizi bildiriyor ve siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak için yargı zulmü stratejilerini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti'nin mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner'in maruz kaldığı haksız yargı zulmünü kesinlikle reddediyoruz. Bunun amacı, Kirchner'i kamu, siyasi ve seçim hayatından ayırmak ve neoliberal bir model yerleştirme nihai maksadıyla temsil ettiği değer ve idealleri gömmektir." denildi.

"Yargı zulmü stratejilerini şiddetle kınıyoruz"

Davanın farklı amaçlara hizmet ettiği savunulan açıklamada, "Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısına yapılan zulüm, muhaliflerinin, gazete manşetlerinin, yasal süreçleri ve teminatları ihlal eden yargı usulsüzlüklerinin işaretleriyle yapılmaktadır. Son yıllarda hakkında birçok dava açıldı ve birçoğu hiçbir somut delil olmadığı için düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Fernandez de Kirchner için 12 yıl hapis cezası istenilen davada usulsüzlüklerin bulunduğu öne sürülen açıklamada, Kirchner'in mahkemede yeniden savunma yapma talebinin reddedilmesi "meşru savunma hakkının ihlali" şeklinde nitelendi.

Açıklamada son olarak, "Cristina Fernández de Kirchner'a en güçlü desteğimizi ifade ediyor ve siyasi muhalifleri ortadan kaldırmaya yönelik yargı zulmü stratejilerini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Arjantin'i 2007-2015 yıllarında iki dönüm üst üste yöneten Fernandez de Kirchner'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılması ve ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edilmişti.