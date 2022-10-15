Kütahya gündem haberleri... Tavşanlı'da üniversite öğrencilerine 'Avrupa'da Eğitim ve Erasmus Fırsatları' anlatıldı

Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ortak organizasyonu ile düzenlenen seminerde "Avrupa Günleri - Avrupa Birliği Eğitim, Staj ve Gönüllülük Projeleri" öğrencilere tanıtıldı.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ortak organizasyonu ile düzenlenen seminerde "Avrupa Günleri - Avrupa Birliği Eğitim, Staj ve Gönüllülük Projeleri" öğrencilere tanıtıldı.

"Avrupa'da Eğitim ve Erasmus Fırsatları" konulu programın açılışında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Avrupa Birliği gönüllülük ve Erasmus projeleri gibi vizyon katan, kişisel gelişime katkısı olan yurt dışı programların öğrencilere faydasına değinerek, bu fırsatların öğrencilik yıllarında kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Daha sonra, Kütahya Valiliği AB ve Dış İlişkiler Birimi Uzmanları Esra Kaya ve İsmail Volkan Yoluç tarafından sunumlar yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin yararlanabilecekleri Erasmus Programı içinde yer alan gönüllülük projeleri (ESC), gençlik değişim programları, staj programları ve Erasmus+ öğrenci değişim programları hakkında bilgiler verilerek nasıl başvuru yapılacağı anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte daha önce bu programlardan yararlanan ve Erasmus programları kapsamında yurt dışında bulunmuş yüksek lisans öğrencisi makine mühendisi Seray Öden ve öğretim görevlisi Mustafa Çağrı Demir tecrübelerini aktararak, Erasmus programlarının faydalarını ve hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Oğlu ve kızı gönüllülük projesi kapsamında yurt dışında bulunan özel kalem memuru Ersin Aslan da öğrencilere programın çıktılarını, çocuklarına katkısını ve maliyetlerini değerlendirdi.

Etkinliğimiz, Esra Kaya ve İsmail Volkan Yoluç tarafından öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.