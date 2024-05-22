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Kütahya'da Linyit İşletmesi Heyelanı: Göletten Numuneler Alındı

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Kütahya'da linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşarak arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan göletten numuneler alındı.

Kütahya'da linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşarak arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan göletten numuneler alındı.

Dün, kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekip, incelenmek üzere taşan göl suyundan numuneler aldı.

Taşan göl suları nedeniyle kapanan Seyitömer beldesine ulaşımı sağlayan kara yolunun, suyun tahliye edilerek yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılması planlanıyor.

Dün, maden döküm sahasının yakınındaki gölete kayan toprak kütlesinin taşkına neden olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgedeki tarım arazileri ile beldeye giden kara yolunun su altında kalması nedeniyle beldeye ulaşımın sağlanması için alternatif güzergah oluşturulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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