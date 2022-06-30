"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü - Haberler

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"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü

Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

El Bab'dan dönen komandolar, tabur girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.

Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 192 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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